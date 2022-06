Julian Alaphilippe no estará en el Tour de Francia

"Es uno de los corredores más emblemáticos del equipo y hemos firmado momentos brillantes juntos en el Tour. Ha sido una decisión difícil", señaló el director deportivo del Quick Step, Tom Steels.

Reconoció el trabajo duro que ha hecho el francés, pero que no es suficiente para brillar al nivel que supone su estatus y competir con los mejores, por lo que han decidido dejarle más tiempo de recuperación y que pueda estar al 100 % en la segunda parte de la temporada.

"Estoy decepcionado", dijo Alaphilippe, que reconoció su "afecto natural" por el Tour, pero señaló que entiende la decisión del equipo de no incluirle entre los ocho que tomarán la salida en Copenhague: "Yo mismo no quiero salir si no puedo estar a mi mejor nivel".