“Jugamos con el dolor de llevar todo un año la eliminación del año pasado”

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, aseguró tras eliminar al Real Madrid que jugaron este miércoles con "el dolor de llevar todo un año con la eliminación del año pasado presente".

“Creo que el dolor que tuvimos el año pasado estuvo ahí. La energía que hemos tenido durante un año siendo criticados ha estado ahí. Hoy han tenido la recompensa que se merecen. Hemos jugado con el dolor de llevar todo un año la eliminación el año pasado. He tenido la sensación que hemos tenido eso muy presente y hoy ha salido. Lo hemos sacado todo. El deporte siempre te da una segunda oportunidad, siempre te da revancha”, aseguró Guardiola en rueda de prensa.

El técnico español disputará su cuarta final de la Champions League, la segunda con el City, y explicó este miércoles que lo que hace grande a un equipo es estar cada año luchando por los títulos más grandes.

“No tengo tantas expectativas como para pensar que voy a ganar la Champions siempre ¿Las veces que he perdido es porque los demás son malos? Los rivales también juegan. Dicen que el City jugó mal en el Bernabéu, ¿y por qué no decimos que el Madrid jugó bien? No se puede ganar siempre. Lo mejor es llevar al equipo a las rondas finales y si estás a menudo ahí y juegas finales, algún día la ganas”.

“Yo soy culé y el Barcelona perdió tres o cuatro finales antes de ganar la primera. ¿Y porque somos el City la vamos a ganar cada año? Lo que te hace grande es estar cada año. Los últimos años nos hemos comportado como equipo grande. No puedo juzgar mi equipo por cara o cruz”.

Sobre la final, Guardiola manifestó que la gente va a decir ahora que son “favoritos” y que eso no es bueno, y que si terminan perdiendo la final será “mala suerte”.

“El placer de estar ahí es incalculable. Claro que el Inter nos puede ganar, pero cómo hemos jugado no nos lo quita nadie”.

Sobre si esto ha supuesto un fin de ciclo para el Real Madrid, Guardiola afirmó que él no ha “cerrado nada” y que él no va a ser quien juzgue a los Blancos.