Juegos Panamericanos, un tema para revisar con pinzas

El tiempo corre imparable. Lo que parece estar congelado es la organización de los Juegos Panamericanos que en el 2027 se realizarán en Barranquilla. Entre desacuerdos y reuniones fallidas se palpita un panorama que no pinta bien dentro del deporte colombiano.

EL HERALDO habló con Helmut Bellingrodt, legendario deportista y hoy vocal del Comité Olímpico Colombiano, sobre cómo marcha la organización de la competencia. El ex tirador barranquillero, medalla de plata en Munich-1972 y Los Ángeles-1984, expresó que el Ministerio del Deporte todavía no conforma el grupo de trabajo para las justas.

“La ministra (María Isabel Urrutia) nos hizo una convocatoria para el día jueves 2 de marzo, a las 10:00 a.m., en Barranquilla. Ella ya nos había quedado mal con algunas reuniones que se programaron en Bogotá. Por tanto, nuestra asistencia al evento dependerá de lo que hable nuestro presidente (Ciro Solano) con la funcionaria. Le enviamos una carta y esperamos respuesta”.

“No tenemos idea del motivo de la reunión. Simplemente fue una invitación que nos llegó a todos los entes implicados. Estamos a la expectativa de lo que pueda suceder, pues esta es una convocatoria que no la debería hacer ella, sino el comité organizador”, agregó.

El actual vocal del Comité Olímpico Colombiano explicó que las diferencias han surgido desde el nombramiento del cartagenero Rodolfo Bossa como gerente de los Juegos Panamericanos, cargo que aún no ha sido oficializado como anunció EL HERALDO hace algunos días.

“La señora María Isabel Urrutia tiene unos asesores que no lo han hecho de la mejor manera y han tergiversado toda la situación, hasta la posición del COC en estos juegos del ciclo olímpico. No hay afán por cambiar las cosas. Solo Panam Sports tiene la potestad de hacerlo dentro de una asamblea general, pero no lo harán solamente porque el país sede quiera cambiar la estructura del comité organizador”, puntualizó Bellingrodt.

“Lo normal es que se cree un comité organizador, el cargo de gerente no existe dentro del mismo. No se pueden inventar posiciones en esta junta. Así pueden corroborarlo en las competencias que se realizarán este año en Santiago de Chile. No hay que inventar absolutamente nada sobre lo que ya está escrito. Solo existe comité organizador y los operativos como los tiene cualquier evento. Si quieren nombrar un gerente no será dentro de la junta organizadora, pues tienen voz, pero no voto para hacerlo”, añadió.

¿Qué piensa el COC?: “Creemos que todo ha sido un malentendido por parte del Ministerio. Seguramente no han analizado el rol que tiene el Comité Olímpico en todos los países donde se realizan unos juegos como estos. Los dueños de las justas no son las alcaldías, ni las gobernaciones, es Panam Sports y su filial en Colombia que es el COC. He oído rumores de que quieren llevarse la sede para otras ciudades y la verdad es que es en Barranquilla o no es en Colombia. Si las cosas no llegan a un buen puerto podría haber consecuencias graves para todo el deporte nacional. Ojalá haya un entendimiento total entre las entidades”.

La posición de Panam Sports: “Neven Ilic (presidente del ente) está bastante molesto por la situación que se ha presentado. Se han incumplido unas cuotas que había que darle a Panam Sports. Sin embargo, no ha sido cuestión de no querer. Se está esperando la respuesta del Gobierno sobre el apoyo a estos Juegos. Dependiendo de eso, se define los siguientes pasos”.