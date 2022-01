“Fue un poco incómodo cómo reaccionó el hincha”: Juan Cuadrado

“Mientras haya vida, hay esperanza”. Esa fue la frase con la que Juan Guillermo Cuadrado llegó a la rueda de prensa posterior a la derrota 1-0 de Colombia ante Perú.

“Un poco incómodo por cómo reaccionó la tribuna, tano ellos como nosotros queremos ir al Mundial. Debemos ir en una misma sintonía, mientras haya vida hay esperanza. No es posible que nos tiren latas, dimos el 200% de nuestras fuerzas. Entiendo el dolor de la gente, estoy frustrado, pero esto es el fútbol. Sigo creyendo, podemos hablar un idioma de fe”, comentó el jugador.

“En el fútbol suceden este tipo de cosas, tenemos opciones y lamentablemente no concretamos. Perú tuvo una y marcó, nosotros debemos aprender de eso. Tal vez si no nos dejamos llevar por el resultado, el empate estaría bien. No debe entrar la duda en nosotros”, agregó.

Ahora, la selección Colombia necesitará vencer el martes a Argentina como visistante para seguir con posibilidades de ir al Mundial de Catar-2022.