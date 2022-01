Juan Fernando Quintero vuelve a River Plate

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero vuelve a su casa. River Plate de Argentina, equipo con el que ya dejó una gran huella, anunció este viernes su regreso para la temporada 2022.

El futbolista antioqueño, de 29 años, retorna al club ‘Millonario’, con el que ganó cuatro títulos, una Supercopa y una Copa de Argentina, y una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana.

Y por la conquista del torneo de clubes más importante de Sudamérica es recordado ‘Juanfer’, quien fue el encargado de anotar el segundo gol en el triunfo 3-1 ante Boca Juniors en la recordada final de la edición de 2018 que se disputó en Madrid, España.

En esa ocasión, el cuadro dirigido por Marcelo Gallardo conquistó su cuarta Copa Libertadores y el volante quedó grabado en la historia de la institución argentina y de los hinchas, quienes lo recibieron en el aeropuerto y estuvieron a las afueras del hospital en el que se realizó los exámenes médicos.

“Estoy muy contento, el cariño no se compra con nada. De mi parte simplemente agradecerles, voy a tratar de esforzarme mucho y ayudar al equipo para dar alegría a todos. Uno nunca se imagina, pero yo les agradezco de verdad por ese cariño, me di cuenta la vez que me fui y se ve reflejado en la vuelta. Les agradezco de corazón”, manifestó el futbolista.

“Ya he jugado dos años y medio en River, entonces no hace falta contestar. Simplemente vengo a ayudar al equipo en lo futbolístico y también como persona. El tiempo lo dirá, ahora no se puede hablar mucho, simplemente trabajar y esperar que día a día sigamos mejorando y en mi caso acoplarme rápido”, agregó Quintero.

El mediocampista, que no estará con la selección Colombia en los juegos ante Perú y Argentina por la Eliminatoria Sudamericana por una lesión, aseguró que este River “peleará” la Libertadores.

“Realmente nosotros no tenemos que pensar en nadie, simplemente tenemos que hacer las cosas bien, el equipo está muy bien y seguramente vamos a pelear”, apuntó el antioqueño.

Juan Fernando Quintero vuelve al más veces campeón del balompié argentino al quedar libre del Shenzhen de China, conjunto al que había ido vendido justamente de River. En los próximos días se unirá a la pretemporada del onceno, que es el actual monarca del fútbol de ese país.