“Le debo respeto a Junior”: Juan Fernando Quintero

La estatua de Marcelo Gallardo

River Plate inauguró este sábado la estatua en homenaje a Marcelo Gallardo, en la que se ve al exentrenador 'millonario' alzando la Copa Libertadores obtenida en 2018, tras vencer en la final disputada en el estadioSantiago Bernabéu a su máximo rival, Boca Juniors.

“Crecí en este club y creo que moriré en este club, soy un privilegiado”, aseveró el 'Muñeco', visiblemente emocionado, entre los cánticos de miles de hinchas que se acercaron al Estadio Monumental para presenciar la inauguración de la estatua: una construcción en bronce de ocho metros de alto y siete toneladas de peso.

El acto, organizado apenas dos días después del 122º aniversario de River, contó con la presencia de la plana mayor del club, así como de exjugadores e integrantes de la actual plantilla, como Franco Armani, Enzo Pérez y Nacho Fernández, quienes formaron parte del equipo que ganó la Copa Libertadores en 2018.

Durante casi una hora, varias figuras del 'Millonario' recordaron con anécdotas el paso de Gallardo por la institución, primero como futbolista (1992-1999, 2003-2006 y 2009-2010) y posteriormente como técnico (2014-2022); años en los que se consagró como una de las máximas leyendas del club.

"Es muy difícil irse de acá. No hay posibilidad alguna de que uno pueda desprenderse de este maravilloso club, no hay ninguna posibilidad", reconoció el 'Muñeco', quien no pudo contener las lágrimas ante el cariño de los aficionados.

El extécnico aseguró que River "no va a parar de crecer", algo "maravilloso" en un "país tan difícil" como Argentina, que atraviesa una profunda crisis macroeconómica desde hace cinco años.

"Soy un bendecido de poder ser parte de la historia de este club", afirmó Gallardo, para concluir con palabras de agradecimiento a las máximas autoridades del club, a los jugadores y a los hinchas.

La historia de esta escultura, que contará con una suerte de cápsula del tiempo con cartas del expresidente Rodolfo D'Onofrio, del actual dirigente, Jorge Brito, y del propio Gallardo, entre otros, ha estado llena de aplazamientos e imprevistos, ya que desde hace más de tres años se esperaba su inauguración.

En concreto, el deseo de los hinchas que donaron sus llaves para la confección de la obra de Mercedes Savall -quien ya se encargó de la estatua de otra leyenda de River, Ángel Labruna- era que la obra quedase finalizada en el primer aniversario de la Libertadores 2018.

No obstante, diversos acontecimientos -incluida la pandemia de covid-19- llevaron al aplazamiento de una obra que iba a ser descubierta el pasado 9 de diciembre, pero que fue aplazada hasta este sábado, por coincidir en ese momento con los cuartos de final del Mundial de Qatar.

El pasado 13 de noviembre, Gallardo afrontó en Mendoza (oeste de Argentina) su último partido como entrenador de River Plate, con un amistoso contra el Betis español, en el que el 'Millonario' se impuso por 4-0.

El 'Muñeco', que fue sustituido en el banquillo riverplatense por otro hombre de la casa, Martín Demichelis, obtuvo 14 títulos en 8 años y medio, consagrándose como el técnico más exitoso en la historia del club.

Con Gallardo, River Plate ganó la Copa Sudamericana de 2014, la Recopa Sudamericana de 2015, 2016 y 2019, la Copa Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Suruga Bank de 2015, la Copa Argentina de 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina de 2017 y 2019, la Liga Profesional de 2021 y el Trofeo de Campeones de 2021.