“Fuad Char me dijo que se habían decidido por otro delantero”: Caicedo

La primera cara nueva de Junior para el segundo semestre de 2023 deberá esperar. Aunque Juan Fernando Caicedo estaba bastante cerca de llegar al equipo, esto al final no se dará.

Así lo confirmó el mismo futbolista, quien aseguró que Fuad Char Abdala, directivo del conjunto rojiblanco, fue el encargado de darle la noticia.

“Fue algo muy normal. Me escribió ayer don Fuad Char conmigo, hablamos un rato, también se comunica con mi empresario, se habló algo verbalmente. Le agradezco que se haya fijado en mí. Ya luego él mismo me dice, muy respetuoso, que gracias por la atención, pero que el técnico se había decidido por otra opción y es normal”, expresó el atacante en conversación con el programa El Bordillo.

El atacante, que hace poco salió del Deportes Tolima, aclaró que no alcanzó a hacerse exámenes médicos ni nada parecido.

“Yo no he ido a Barranquilla. No sé de dónde sale la versión que no pasé exámenes médicos, me parece raro. Agradezco a la institución, porque que un equipo como Junior se haya fijado en ti es gratificante”, manifestó el futbolista.

El delantero también señaló que no alcanzó a tener una conversación con el entrenador Hernán Darío Gómez.

“No tuve comunicación con Hernán Darío Gómez, solo con don Fuad Char. Hablamos el pasado jueves. Con el profe Hernán nos hemos enfrentado varias veces en el campo, algunos compañeros me han hablado muy bien de él”, apuntó.

Junior continúa en la tarea del armado de su plantel para el segundo semestre del año, en el que deberá afrontar la Liga y la Copa Colombia.