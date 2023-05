Juan Cruz Real debutó en Tolima con empate 0-0 ante Sao Paulo

Deportes Tolima empató 0-0 este martes con el Sao Paulo por la tercera jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana, un duelo sin muchas emociones que supuso el debut del técnico argentino Juan Cruz Real en el banquillo del conjunto colombiano.



Con este resultado en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, los brasileños se afianzan en el liderato de la zona con siete puntos, seguidos del Vinotinto y Oro con cuatro. Tigre, que aún no ha jugado en esta jornada, es tercero con tres unidades y el Academia Puerto Cabello es último sin enteros.



La figura del encuentro fue el portero del Deportes Tolima Christian Vargas, que atajó tres balones claros que le hubieran permitido al equipo de Dorival Junior llevarse los tres puntos de su visita a Colombia.



El Tricolor Paulista tomó el dominio del partido en el primer tiempo liderado en la cancha por Pablo Maia y Alisson.



Sin embargo, el equipo de Dorival Junior tuvo muchas dificultades para ser profundo y apenas tuvo la primera clara al minuto 27 cuando el delantero Luciano quedó mano a mano con el portero Christian Vargas, que atajó tras cerrar. La jugada fue anulada por fuera de lugar.



Tolima, entre tanto, tuvo muchas dificultades para cruzar la mitad de la cancha y el balón le llegó muy poco al delantero Diego Herazo, que lució muy solo ante la defensa visitante.



Para la segunda parte, Real envió a la cancha a los centrocampistas Yeison Guzmán y a Juan Pablo Nieto, que le cambiaron la cara al equipo colombiano y lo metieron en el partido.



No obstante, al conjunto de Ibagué le pasó lo mismo que a su rival en el primer tiempo: dominó pero no fue profundo, por lo que el partido tuvo muy pocas opciones en los arcos.



La más clara la volvió a tener el Sao Paulo recién ingresó Juan, que quedó mano a mano con Vargas en una jugada plagada de errores pero no pudo celebrar porque el portero colombiano volvió a despejar el balón.



El 23 de mayo, por la cuarta jornada, el club brasileño visitará a al Academia Puerto Cabello y un día después Tolima se medirá ante Tigre en Argentina.