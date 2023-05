Juan Cruz Real debuta como entrenador del Tolima ante Sao Paulo

El técnico argentino Juan Cruz Real debutará este martes, hoy a las 5 p.m., como entrenador del Deportes Tolima en el duelo de la tercera jornada del Grupo D de la Copa Sudamericana ante el Sao Paulo, que lidera la zona y buscará su tercera victoria al hilo.



El equipo de Ibagué, que tendrá el debut del argentino que reemplazó en el cargo al colombiano Hernán Torres y es decimotercero en la liga colombiana, vive un mal momento y no gana hace seis partidos, mientras que ha tenido que lidiar con más de una docena de lesiones que han mermado su nómina.



En ese contexto, el nuevo entrenador aseguró que la obligación de su equipo es “ser muy competitivo”, aunque es consciente de que el club vive “una situación difícil sin tener a todos los futbolistas disponibles”.



No obstante, el Tolima -que en el grupo ocupa el segundo lugar con tres puntos, los mismos que Tigre que es tercero- recuperó este fin de semana a jugadores clave como el extremo Jeison Lucumí, el central Julián Quiñones, el lateral Junior Hernández y el goleador Brayan Gil, que no estuvieron en la caída 1-2 contra los argentinos en casa.



Por su parte el Sao Paulo viene motivado porque desde que debutó el técnico Dorival Junior ha ganado dos partidos e igualado uno, razón por la cual buscará mantener esa racha y conseguir un triunfo en Colombia que le permita acercarse a la clasificación a la siguiente fase de la Copa Sudamericana.



Sin embargo, el estratega tendrá que lidiar en este encuentro con la baja de una de sus principales figuras, el argentino Jonathan Calleri, que tiene dengue y se está recuperando.



Los que sí reaparecerán son Erison, que anotó un doblete en el triunfo 2-0 de la primera jornada ante Tigre, y el ecuatoriano Robert Arboleda, que descansó contra Coritiba en el empate 1-1 del fin de semana.



Igualmente, el equipo llega a este encuentro con la sombra de lo ocurrido con el atacante Pedrinho, al que se le rescindió su contrato tras la divulgación de mensajes en las redes sociales en los que amenaza de muerte a su exnovia Amanda Nunes.



En el Brasileirao, el Tricolor Paulista es octavo con cuatro puntos en igual cantidad de partidos.