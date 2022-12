Juan Carlos Osorio defendió a Van Gaal tras el gesto de Messi en Qatar

Fue en el espacio de ‘Fútbol Picante’, de ESPN México, donde Osorio quiso evadir las preguntas relacionadas al encuentro entre Argentina vs. Países Bajos de los cuartos de final; sin embargo, ante la insistencia, terminó por declarar y dar su postura.

Cabe mencionar que él siempre se ha mostrado muy afín al estilo de entrenadores como Van Gaal, por lo que le tiene mucho respeto. Por tal motivo sumó un concepto particular sobre la actuación de Messi en el partido, situación que lo “disgustó mucho”.

“Prefiero no opinar de ese tema, tengo una idea muy personal sobre ese tema, sobre todo. No, no quiero hablar de ese tema… Muy respetable la opinión de todos ustedes”, expresó inicialmente durante el programa.

Frente al tema que tocaban los demás integrantes del programa, el entrenador no aguantó más y respondió que: “Lo único que me gustaría resaltar del último juego es que el señor Van Gaal, se hizo cargo de esta selección 20 juegos internacionales y no perdió nunca y no ha perdido en 12 juegos de torneos Mundiales. Entonces, merece mucho respeto de mi parte”.