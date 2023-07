José Quintana vuelve al montículo y debuta con los Mets

Zach Remillard y Yasmani Grandal impulsaron un par de carreras cada uno para redondear el triunfo de los visitantes, que evitaron la barrida en la serie interligas de tres enfrentamientos. Los Mets ganaron el martes y el jueves 11-10 y 5-1, respectivamente.

Los Metropolitanos de Nueva York marchan penúltimos en la División Este de la Liga Nacional, a 17 juegos y medio de los Bravos de Atlanta, que comandan la zona.

Los Medias Blancas son penúltimos de la División Central de la Liga Americana, a nueve juegos y medio de los líderes, Mellizos de Minnesota.

José Quintana is asked if he believes the Mets can still make the playoffs:



