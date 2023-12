José Mosquera se queja por falta de apoyo al béisbol colombiano

Y si bien agradeció este reconocimiento, aprovechó el momento para criticar fuertemente al Comité Olímpico Colombiano y al ministerio del Deporte por la falta de apoyo, que, según él, han tenido con el deporte de la ‘Pelota Caliente’.

“Estoy contento, es una bendición estar presente en este nuevo logro para el país, de liderar esta camada dorada. Esperemos que esto sea, una vez más, un motivo para que el país mire para este deporte”, empezó en sus palabras.

“De verdad que tengo un dolor en el pecho saber que estos muchachos, inclusive de sus mismos bolsillos, hacen lo necesario para estar preparados. Hay muchachos que ni están firmados profesionalmente y estuvieron este logro. Hemos traído muchos triunfos al país. Sabemos que si no es ahora, será muy difícil que podamos tener una generación como esta. A mí lo primero que se me vino a la mente cuando ganamos la Serie del Caribe fue mi abuelo, porque él recibió un reconocimiento de parte del Gobierno y se quedó esperando la casa que le prometieron. El apoyo fue la última parte de su vida. Yo vengo de una familia en la que conozco la historia y el apoyo, en vez de mejorar, se ha mantenido así. Cuando vamos llegando a últimas instancias van llegando personas que uno no conoce”, complementó.

El actual entrenador de los Caimanes de Barranquilla dejó en claro que no buscan hacerse ricos con ayudas, sino tener la posibilidad de prepararse mejor.

“No pedimos hacernos ricos, pedimos las condiciones necesarias para prepararnos. Ya no hay excusa. Tendríamos que ser ahora mismo la cara del país. Ya hicimos nuestra parte, es simplemente tocar puertas y que no se arrepientan cuando estos muchachos no representen más al país. Andrés Angulo no recibió apoyo de parte del país y tenía la posibilidad de España y se fue para allá. Perdimos un gran jugador. Es cuestión de empezar poco a poco, no decimos que nos regalen una casa ni nada, sino que nos den infraestructura para prepararnos”, analizó.