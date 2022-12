“El pitcheo ha sufrido esta temporada”: José Mosquera

R.

A veces, cuando anotamos muy temprano en el juego y empezamos con mucha intensidad con siete u ocho carreras, llegan entradas en las que no hacemos nada y eso es peligroso en las finales porque es diferente. Si tenemos que ganar un juego 40-0, lo vamos a ganar, no es suficiente que si hacemos siete carreras ya ganamos. Eso lo tratamos de mejorar, porque quiero un equipo que no salga a regalar ningún turno, ni un lanzador que regale un pitcheo. No es que no me haya gustado eso, pero lo podemos mejorar.