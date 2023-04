“Vivimos momentos de incertidumbre y tensión en el Palogrande”: Chunga

Chunga se solidarizó con todos los jugadores del Once Caldas, especialmente con varios a los que tuvo como compañeros en Junior y en Alianza Petrolera.

“Es triste ver a amigos y colegas en esta situación, como Marlon (Piedrahíta), ‘Pecoso’ (Correa), Dayro (Moreno), el mismo (Guillermo) Celis, que está en el Once pero al no está convocado para el juego de ayer se salvó de no vivir ese episodio tan desagradable. En el Once también tengo otro amigo, (Jaider) Riquett, con quien compartí acá en Alianza Petrolera. Ver que personas con una gran experiencia en el fútbol hoy los traten así no tiene nombre. La gente tiene que entender y respetar que somos seres humanos y que los momentos difíciles de la vida a nosotros también nos tocan. Hoy ellos están viviendo la cara de la moneda que no es tan buena en el fútbol, cuando los resultados no salen y no encuentran la manera de darle solución al tema”, expresó.

El arquero barranquillero, que ha estado en algunas convocatorias de Selección Colombia, pide respeto y garantías para los futbolistas, debido a los acontecimientos que se han presentado en varios estadios del país, de hinchas que invaden y han llegado a agredir a jugadores, como pasó en 12 de octubre, el Manuel Murillo Toro, el Sierra Nevada y en el Atanasio Girardot, donde no hubo enfrentamiento con jugadores pero sí con la fuerza pública.

“Uno lo que más pide es un poco de respeto. Hay maneras de poder demostrar ese descontento de la afición hacia el equipo, pero no de esa manera. Ya es momento de tener un poco de cultura y respeto hacia los deportistas, porque ahora cada vez que un equipo va mal tomaron como moda meterse a la cancha a agredir a los jugadores. ¿Con qué seguridad o garantías salen los jugadores a un campo de juego? Ahora cuando erras un gol o te salen las cosas mal estamos es mirando hacia atrás para ver que nadie se vuele la valla de las graderías para agredirte. Ni Dios lo quiera llega a pasar un acto más desagradable, donde un jugador salga agredido o lesionado de mayor gravedad, y ahí sí va a ser un tema bastante peor”, manifestó.

Por último, Chunga manifestó que espera que sus colegas y amigos del Once Caldas logren darle vuelta a la situación, porque es una situación “que no se le desea a nadie”.

“Ojalá Dios permite, como yo le decía ayer a Marlon (Piedrahíta) y a Dayro (Moreno), que ellos puedan salir rápido de este momento, porque es algo que no se le desea a nadie. Uno como colega lo que más quiera es que los amigos puedan disfrutar de esta linda profesión con tranquilidad”, concluyó.