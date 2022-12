Sampaoli asegura que la salida de Isco del Sevilla “no es decisión suya”

Sobre los posibles refuerzos que potencien la plantilla cuando se abra el período de fichajes en las venideras semanas, dijo que antes de llegar esta campaña al Sevilla y una vez que se incorporó al club le trasladó "a un director deportivo -Ramón Rodríguez 'Monchi'- tan prestigioso cuáles son los lugares" que "necesitaría y los perfiles".

Sevilla and Isco will part ways, it’s now over. Both parties are working to get the contract termination signed, as called by @Albertoflorenzo. It’s true and confirmed. #Sevilla



Isco will be available as free agent in the next days. pic.twitter.com/e69zuQvSVl