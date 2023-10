La promesa que Jorge Más, uno de los dueños del Inter Miami, le hizo a Messi

“La salida de Messi de Barcelona no fue de su gusto, no se pudo despedir de su club, que le acogió de niño, y creo que las circunstancias no fueron las que quiso Lionel. Yo le di mi compromiso de que haré todo lo posible en los próximos años para que tenga la oportunidad de despedirse de su afición en Barcelona”, afirmó el empresario en diálogo con Marca.

Mas dejo en claro no tener deseos de desprenderse del ‘10’ y anticipó un posible escenario que podría darse sobre el final de la carrera del campeón del mundo. “Podemos armar algún tipo de partido o algo con el Inter Miami”, agregó.

El reconocido empresario reveló que siempre aspiró a fichar a Messi, pese a que todo el mundo le dijera que estaría loco por pretender semejante hazaña.