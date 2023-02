Jorge Luis Pinto se fue lanza en ristre contra Lucas González, DT de Águilas

El veterano estratega, de 70 años de edad, espera que la División Mayor del Fútbol, Dimayor, tome nota sobre estas situaciones y trate de erradicarlas.

“Ustedes son testigos, no me vayan a decir que no es así, me encantaría que haya estado alguien de la Dimayor para que hubiera visto lo que se permitió hoy, lo que se hizo, el parar el partido, el tirarse en el piso, pasarse la pelota de un lado para el otro, el no cobrar, el caer siempre al piso, eso hay que acabarlo en el fútbol. Vean el video nuevamente los periodistas que crean que es mentira. Eso hay que acabarlo en el fútbol colombiano, eso no es fútbol”, comentó el DT verdiblanco.