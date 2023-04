Jorge Luis Pinto, al borde de las lágrimas en medio de la situación del Cali

“Quiero hacerles un llamado sincero y cariñoso a todas las barras, que sepan que el grupo de jugadores, cuerpo técnico… (interrumpe por la voz entrecortada) ¡somos honrados!”, dijo el DT antes de volver a parar sus palabras para superar el nudo en la garganta.

“Lo que ellos sienten los sentimos nosotros. Ellos sienten venirse de Bogotá, de Neiva, nosotros también sentimos el venirnos así, destrozados, después de mal o bien haber corrido y metido, porque no hay ni un solo de jugador de Cali que no meta ni corra porque si no ya lo hubiera sacado, yo en eso no soy inocente, yo miro después de un partido cuántos kilómetros corre el uno, cuántas bolas pierde el otro. Yo todo eso lo tengo analizado. El llamado cariñoso a todas las barras es que aquí hay gente honrada”, agregó Pinto.