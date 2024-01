El argentino Jorge Almirón es el nuevo entrenador de Colo Colo

El técnico argentino Jorge Almirón fue anunciado este jueves por la directiva de Colo Colo para dirigir al equipo en la temporada de la liga chilena, que inicia en febrero, y la Copa Libertadores 2024.



La contratación del entrenador, que finalizó su vínculo a finales de 2023 con el club argentino Boca Juniors al que llevó a la final de la Copa Libertadores el pasado año, fue informada en las redes sociales del equipo chileno.



"El directorio de Colo Colo aprobó la llegada del técnico argentino de 52 años Jorge Almirón", se lee en el perfil del club en X, antes Twitter.



El presidente de la sociedad Blanco y Negro, que administra Colo Colo, Alfredo Stöhwing confirmó el acuerdo y calificó al entrenador como el "más importante que ha llegado al fútbol chileno y al club en los últimos años".



"El acuerdo ya está. Él asume la dirección técnica de Colo Colo a partir de, lo antes posible, el lunes eventualmente va a llegar, por los próximos dos años", dijo el directivo a la prensa local.



El Cacique barajó varias opciones para el banquillo como el brasileño Vanderlei Luxemburgo y el argentino Martín Palermo, según versiones de prensa, que dan cuenta de que el acuerdo con Almirón es de 1,6 millones de dólares y bonos por logros.



El equipo disputará la Copa Libertadores en su fase previa, luego de no conseguir un cupo directo a la fase de grupos tras terminar tercero en la clasificación de la liga chilena, con lo cual no pudo alcanzar el bicampeonato nacional, bajo el mando del argentino-boliviano Gustavo Quinteros.



"Es un entrenador que viene de dirigir a Boca Juniors, uno de los principales equipos de Sudamérica, viene de alcanzar una final de Copa Libertadores, así que por pergaminos le sobran, estamos contentos y creemos que puede hacer una gran labor", aseguró Stöhwing.



Boca Juniors tuvo un gran desempaño en el torneo continental de la mano de Almirón accediendo a la final para enfrentar al Fluminense de Brasil, sin embargo, en el transitar del torneo argentino no logró que el club Xeneize ocupara lugares de clasificación a esta competencia en 2024.



En la pasada campaña dirigió 43 encuentros, con 17 victorias, 13 empates y la misma cantidad de derrotas, que ubicaron a Boca en el séptimo puesto de la tabla.



Almirón ha dirigido en cuatro países fuera de Argentina, entre ellos el Elche de España, Atlético Nacional de Colombia, Xolos de Tijuana y Dorados de Sinaloa de México y el Al-Shabab de Arabia Saudita.



En Argentina con Lanús fue campeón del torneo argentino el 2016, además de ganar la Copa Bicentenario y la Supercopa.



El técnico se incorporará casi de inmediato a la pretemporada de Colo Colo que disputará en Uruguay la Serie Río de La Plata, cuyo primer partido se jugará el próximo martes 16 de enero ante Rosario Central de Argentina. Luego enfrentará a Liverpool y Nacional de Uruguay.



Su debut en Chile será en la Supercopa donde enfrentará al campeón de liga Huachipato, el próximo 11 de febrero, mientras que en la Copa Libertadores comenzará su andar el 22 y 29 de ese mes ante el argentino Godoy Cruz en la fase 2 del torneo.