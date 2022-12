Jordi Fernández, primer entrenador español que obtiene una victoria en la NBA

La clave para que se instalara en EE.UU. fue cuando conoció a Brown, quien le ofreció un puesto de trabajo con los Cavaliers "empezando desde abajo".

"Lo que es el sueño americano. Dejé todo en España, en septiembre me mudé y estuve aprendiendo y trabajando mucho", contó.

A lo largo de su trayectoria en la NBA ha trabajado en la cancha y los vestuarios con estrellas como LeBron James o Nikola Jokic.

"En el día a día te das cuenta de que son personas normales. De LeBron sólo puedo decir cosas positivas como persona y profesional. Es muy trabajador e inteligente. No todo pasa por ser físicamente superdotado: también hay que tener una disciplina y un hábito de trabajo increíble. No te das cuenta hasta que no ves todo lo que hay detrás. Trabaja de manera muy minuciosa", explicó.

No obstante, Fernández también se refirió a los sacrificios que ha tenido que hacer junto a su familia para poder cumplir su ilusión en la NBA.

"Mi mujer estaba en Denver muy adaptada a una ciudad que nos gustaba mucho y de pronto te tienes que ir (al fichar por Sacramento). Te cambia la vida entera", admitió.

"Hemos tenido la suerte de haber estado siete y seis años en las mismas organizaciones, no es lo normal. La logística de irte a otro sitio, buscar dónde vivir, cambiar de estado, el colegio de los niños... Tu vida da un giro importante", cerró.