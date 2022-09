El sueño de Jordan Díaz: "¡Mamá me subieron a Grandes Ligas!"

A las 5:30 p.m., Dallys Sandoval regresaba de una reunión de su labor como administradora social con una fundación y conducía su vehículo rumbo a su casa en el barrio Los Garzones de Montería. Se dio cuenta que otra vez Jordan llamaba.

Estacionó el carro y caminaba a la casa cuando su madre y abuela de Jordan, Aracelis, le insistía:

––Ven enseguida. Corre que te llama Jordan. Te va a decir algo.

–Espérate mamá.

Dallys vio que era una videollamada.

–¡Mamá me subieron a Grandes Ligas!.

Dallys quedó paralizada.

—¿Cómo así?

–Mamá me voy de Las Vegas. Me esperan en el aeropuerto para viajar a Houston en dos horas. Tengo que colgar.

Dallys reventó en llanto, se arrodilló en la sala de la casa que tenía la visita de unos amigos de su hermano.

Dallys no estaba preparada para la noticia. En la familia habían leído que el posible ascenso a las ligas mayores de Jordan podría ser en el 2023.

Al ver la emoción de Dallys, los visitantes con rostros de sorpresa y extrañados por el cuadro que veían, preguntaron qué había pasado.

Al llanto se sumaron Aracelis y Simón, el hermano de Dallys, dándole gracias a Dios.

El primer pelotero de Montería en las Grandes Ligas es Jordan Díaz, y corrieron lágrimas de emoción.