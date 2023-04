Jon Rahm, campeón del Másters de Augusta

El español Jon Rahm es el nuevo campeón del Másters de Augusta tras imponerse el pasado domingo por cuatro golpes de diferencia al estadounidense Brooks Koepka, firmando una tarjeta final de 276 golpes, doce por debajo del par del histórico campo del Augusta National.

Rahm firmó una tarjeta de 69 golpes en la ronda final, con un único 'bogey' y cuatro 'birdies' en el tres, el ocho, el trece y el catorce. Es el segundo 'grande' que gana el español tras su triunfo en 2021 en el US Open.

Es el sexto Masters conseguido por el golf español tras los dos títulos de Seve Ballesteros en 1980 y 1983, los dos de José María Olazábal en 1994 y 1999, más el que logró Sergio García en 2017. Rahm es, por lo tanto, el cuarto español en ponerse la chaqueta verde, seis años después de que lo hiciera el de Borriol.

El de Barrika jugó un golf inteligente y práctico, mejorando su actuación en tercera ronda y asegurando sus golpes para no cometer errores. Mejoró en los 'greens' y apenas salió del 'fairway', algo de lo que no pudieron presumir sus rivales, que cometieron muchas imprecisiones que les alejaron de las opciones de título.