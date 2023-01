Joao Felix llega cedido al Chelsea desde el Atlético de Madrid

Su cesión al Chelsea es un paréntesis ante esa coyuntura. Una solución momentánea, hasta el 30 de junio de este año, cuando deberá volver al Atlético, con el que tiene contrato ahora hasta 2027 (una vez ampliado por un año el vinculo que le unía a la entidad madrileña hasta 2026), y cuando todas las partes analizarán de nuevo su situación en el club rojiblanco. Si su marcha es definitiva o hasta entonces. Simeone tiene contrato vigente hasta 2024.

El mercado de enero también transmite una realidad a Joao Félix y al Atlético de Madrid para pensamientos futuros: no ha habido nadie dispuesto a pagar un traspaso millonario, ni de cien millones ni por encima de los 120 que abonó el Atlético al Benfica en el verano de 2019 por el 'puro talento' del atacante; el lema del anuncio de su fichaje en el Museo del Prado el 4 de julio de 2019. El 18 agosto de ese año debutó en casa contra el Getafe.

La cesión sin más, sin opción de compra, a un equipo donde pueda revalorizarse, por una cantidad cercana a los 10 millones de euros más su salario, ha sido el único recurso viable para cumplir con su publicitada idea de irse del club rojiblanco desde hace semanas.

"Por los motivos que no merece la pena ahora entrar en ellos, la relación entre el 'míster' (Diego Simeone) y él, los minutos jugados y su motivación en el momento actual hacen pensar que lo razonable para el club es que, si hay alguna opción buena para el jugador, para el club y para, por supuesto, el club donde pueda ir, al menos analizarla. A mí, personalmente, me encantaría que continuara, pero creo que la idea del jugador ahora mismo no es esa", asumió Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, en declaraciones a 'TVE' durante el pasado Mundial de Qatar 2022.

Joao Félix cumple su invariable objetivo de salir del Atlético este enero, porque su decisión ya no admitía matices, sin vuelta atrás en su mala relación deportiva con Simeone, por más que lo alineó a la vuelta del Mundial en dos de los cuatro partidos disponible; el Atlético soluciona una situación que consideraba incomoda dentro del equipo y del vestuario, aunque le obligará a acudir al mercado, y el Chelsea responde a su crisis con el refuerzo de un jugador de alto nivel, del que se aguarda su explosión definitiva. Aún tiene 23 años.