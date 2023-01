¿Por qué James Rodríguez se fue a jugar a Qatar?: el ‘10’ lo explicó

James Rodríguez, centrocampista colombiano que ahora milita en el Olympiacos de Grecia, habló en Twitch con Ricardinho, estrella portuguesa del fútbol sala, por los motivos que provocaron que terminara siendo parte del Al-Rayyan, club del balompié de Qatar.

Tras jugar en el Everton de Inglaterra, James ha pasado por dos clubes. Duró un año en Al-Rayyan (2021 a 2022). Desde el año anterior se encuentra en Olympiacos. Para el nacido en Cúcuta sus inconvenientes físicos, lo económico y sus ansias de jugar otro Mundial (Qatar 2022) fueron los detonantes que lo llevaron a tomar la decisión de ir a Medio Oriente.

“Lo de Qatar fue porque en el Everton, el técnico (Rafael Benítez) ya no me quería. Tuve problemas físicos. En ese entonces, los clubes europeos me decían ‘vienes pero no te vamos a dar un salario como el que tienes ahora’. Lo de Al-Rayyan fue por la Copa del Mundo”, afirmó el volante acerca de su salida de los ‘Toffees’.

“En Colombia se da la mala suerte de que nos quedamos fuera de la Copa del Mundo por un punto, se me dio todo mal. No fui a Qatar por mucho dinero. Yo quería jugar y dije allí voy a jugar cuatro o cinco meses, juego la Copa del Mundo y luego me puedo ir”, añadió el jugador que empezó su carrera en Envigado.

Por último, James Rodríguez brindó declaraciones de su actualidad en Grecia: “me estoy sintiendo bien. Voy bien, ya llevo 18 partidos jugando sin problemas físicos. Los números son buenos, podrían ser un poco mejor, pero no sabes los goles que me han parado. Todos esos porteros contra mí son Neuer y las que he puesto (pases gol), mis compañeros lastimosamente han fallado mucho”.