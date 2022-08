James Rodríguez, “dispuesto a bajarse el sueldo” para jugar en el Valencia

Después de hablar acerca de su futuro inmediato, el cucuteño se refirió a la actualidad de la selección Colombia y aseguró que le “duele” no haber clasificado al Mundial de Catar.

“Yo me levanto acá, veo las banderas y no veo la de Colombia. Eso me golpea acá en el corazón”, expresó el futbolista.

El volante, que espera estar en los planes del entrenador argentino Néstor Lorenzo, dio su opinión sobre si podía o no ayudar más en la pasada Eliminatoria Sudamericana.

“Yo no estuve en la Copa América y luego me perdí una fecha triple. Estuve en los últimos cuatro partidos. Si hubiera estado más, de pronto habría podido ayudar. Me dolió mucho el partido contra Perú, los tuvimos ahí y acabamos perdiendo”, concluyó.