“Estoy entrenando bien, sería un orgullo ir a competir a la Selección”: James

Solo ha sido titular en una ocasión (por el Brasileirao), pero ha dejado algunas buenas pinceladas dentro del campo, ganándose algunos elogios por parte de los hinchas del cuadro paulista.

Y ahora que está jugando ha vuelto a surgir la pregunta ¿Estará en la convocatoria de la selección Colombia? Esa es una respuesta que se contestará la próxima semana cuando el entrenador Néstor Lorenzo entregue la lista para los dos primeros juegos de la Eliminatoria Sudamericana, contra Venezuela y Chile, respectivamente.

Sin embargo, el volante cucuteño aseguró que está listo para el llamado y para ponerse a trabajar bajo las órdenes del orientador argentino, si este decide convocarlo para los dos compromisos.

“La verdad que no he hablado con nadie (sobre el bloqueo para Selección). Me estoy entrenando muy bien, cuando he tenido minutos lo he hecho de buena manera. Siempre apto para lo que necesite el cuerpo técnico de la Selección. Para mí será un orgullo ir a competir”, manifestó en conversación con Espn.

El mediocampista, que fue goleador del Mundial de Brasil 2014, señaló que en esta Clasificatoria deben ser muy “estables”.