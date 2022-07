Fue lindo enfrentar grandes figuras y mostrar de lo que soy capaz: Echenique

La hazaña se sigue escribiendo. “Nunca dejes de soñar”, fueron las sonoras palabras del barranquillero Jaime Echenique solo momentos de después de convertirse, jugando para los Washington Wizards, en el primer colombiano de la historia en jugar en una temporada regular de la NBA.

Después de terminar sus compromisos en la Summer League, Echenique charló en exclusiva con EL HERALDO sobre las sensaciones de lo que fue su segunda Liga de Verano y las posibilidades de jugar su segundo partido en la mejor liga de baloncesto del mundo.

“Creo que este año fue un poco diferente, la experiencia que he obtenido me ayudó muchísimo a controlar mi ansiedad y muchos otros factores externos que anteriormente no podía dominar. Poco a poco fui mereciendo muchos más minutos y siempre intenté demostrar lo que sé hacer para aprovechar cada una de esas oportunidades. Fue muy lindo enfrentarme a grandes figuras y dejarles claro de lo que soy capaz. Ahora, toca esperar”, declaró Jaime Echenique a EL HERALDO.

El barranquillero se percibe como un jugador muy distinto al que debutó en la NBA frente a los Cleveland Cavaliers. Su paso por la G-League con los Capital City Go Go, filial de los Washington Wizards, y la constante comunicación con el entrenador de la plantilla principal, Wes Unseld Jr., lo han transformado en una pieza que puede integrarse a cualquier sistema.

“Sí. La mirada que tengo en estos momentos es mucho más amplia, como dicen por allí, el ritmo de juego se vuelve un poco más lento, pues estoy empezando a identificar espacios y saber cómo moverme dentro de los sistemas de la NBA. Reitero, Todo el bagaje que he tenido me ha ayudado muchísimo”, afirmó el basquetbolista.

Sobre el interrogante acerca de su continuidad en los Estados Unidos y si firmará un contrato de forma permanente con los Washington Wizards, el colombiano fue esquivo, prudente y respetuoso.

“Hay que esperar, me reservo mis comentarios con respecto a eso. En estos momentos solo puedo decir que hay que esperar”, manifestó entre risas.

“No sé Ernesto, no sé… pero si supiera te dijera”, agregó jocosamente, usando la célebre respuesta del legendario artista vallenato Diomedes Díaz (q.e.p.d.) en una viral entrevista con Ernesto McCausland (q.e.p.d.).

En cuanto a la posibilidad de participar en la próxima ventana de las Eliminatorias al Mundial FIBA 2023, en la que la selección Colombia enfrentará a México en territorio azteca (24 agosto) y a Estados Unidos en Barranquilla (29 agosto), el basquetbolista currambero no descartó ni confirmó nada. Dejó una luz de esperanza encendida.

“Todo en esta vida se puede y todo llega en el momento adecuado. Lastimosamente para tiempos pasados no he podido debutar con la selección Colombia por diferentes motivos, pero espero que para agosto yo me encuentre un poco más libre con respecto a mis compromisos, para poder asistir a las Eliminatorias en Barranquilla. No es que no quiera, obviamente lo anhelo, solamente que mis ocupaciones no me han dado vía libre”, sentenció.

Jaime Echenique espera pacientemente para dar sus próximos pasos, y puede que sea invitado a un Training Camp de la NBA para que siga con su lucha de asegurarse un contrato en la máxima competencia de básquet a nivel mundial.