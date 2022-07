Jaime Echenique, la figura de los Wizards en su última victoria de verano

En su compromiso final, Echenique se fue con un doble doble histórico de 19 puntos y 12 rebotes. Sumando además, dos tapones y un robo. De esta forma, el poste cerró su mejor registro de anotación en una Liga de Verano de la NBA superando los 17 puntos que le anotó a los Brooklyn Nets el pasado año.

Un dato que toma mucha más relevancia cuando comprendemos que el nuestro defendió y fue marcado por James Wiseman, la segunda mejor selección del draft en el año 2020. Un diamante en bruto en las manos de los Golden State Warrios.

"Everybody contributed today to the win."



Hear from @jaimeechenique and Coach Guthrie after our #NBASummer finale win on Sunday night: