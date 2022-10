Inter 2, Salernitana 0: Lautaro mantiene la ilusión de los ‘Nerazzurri’

Octavo en Serie A, todavía lejos de los puestos que en teoría le corresponden, pero con confianza y la moral subida tras su actuación en Liga de Campeones, competición en la que están a una victoria de clasificarse a la siguiente ronda, el Inter recibió a un remodelado Salernitana en el Giuseppe Meazza.

El partido fue un trámite para el conjunto 'nerazzurri', necesitado de puntos para acercarse progresivamente a la zona noble tras un inicio de campaña más que dubitativo. Ya con el esquema más asentado pese a las notables bajas de Lukaku y Brozovic, el Inter exhibió firmeza y solvencia en ambas áreas.

Con un once idéntico al del Camp Nou, exceptuando el cambio en defensa de Acerbi en lugar de Bastoni, y con Onana ya asentado bajo palos en lugar de Handanovic, Inzaghi demostró que no se fiaba del Salernitana y que no está dispuesto a dejar escapar más puntos en el campeonato doméstico.

Los locales dominaron el choque desde el inicio y no tardaron en materializar el dominio. Apareció Lautaro para alargar su gran estado de forma tras su gol en el Camp Nou y romper así su sequía en Serie A después de 47 días con un zapatazo desde fuera del área que botó justo delante de Sepe, meta rival, y que complicó sobremanera su estirada.