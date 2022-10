Homenajes al fallecido Dietrich Mateschitz, el creador del impero Red Bull

Austria llora este domingo el fallecimiento del polifacético Dietrich Mateschitz, fundador y propietario de la empresa de bebidas energéticas Red Bull y escuderías homónimas de Fórmula 1, considerado el ciudadano más rico de la república alpina.

"Hemos perdido a un gran defensor del deporte nacional de alto nivel y del deporte extremo", escribió el presidente de Austria, el ecologista Alexander van der Bellen, en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, tras recordar que Mateschitz "construyó desde Austria una empresa de éxito y de renombre mundial".

Fallecido ayer sábado a los 78 años de edad, "Mateschitz ha dado forma al panorama empresarial y deportivo de Austria como pocos en nuestro país. Su vida fue simplemente impresionante para muchos austríacos. Mis pensamientos están con su familia y amigos en este momento", prosiguió el jefe del Estado.

We are saddened to hear of the death of Dietrich Mateschitz



The co-founder of Red Bull made an unforgettable contribution to F1, and leaves a lasting legacy pic.twitter.com/ZuBxwY5CzS