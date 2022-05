Hija de Maradona solicita captura del abogado de su padre

Dalma Maradona, una de las hijas de Diego Maradona, solicitó este jueves, a través de sus abogados, la indagatoria de Matías Morla, exapoderado legal del exfutbolista, acusado de apropiación de bienes, y pidió su captura internacional en caso de no comparecer ante la justicia, según informaron a Efe fuentes judiciales.



"La causa por la que está imputado Morla es por circunvención de incapaces, que es una de las formas de estafa", le dijo a la agencia Efe Federico Guntin, el abogado de Dalma.



Se trata del tercer pedido de indagatoria por parte de la familia de Maradona, en el marco de la causa que se lleva adelante en los juzgados de La Plata, provincia de Buenos Aires.



"Advirtiendo su intención de no concurrir a cumplimentar lo requerido y su intención de no de regresar al país es que se solicita y ordena, en principio mediante oficio, a Interpol Argentina la búsqueda y paradero del mismo", según el escrito enviado a la Justicia por el representante jurídico de Dalma Maradona, al que tuvo acceso la agencia de prensa.