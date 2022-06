De ser finalista en Copa Libertadores a vivir como un habitante de calle

En una entrevista realizada al diario El País en el año 2014, Viáfara brindó detalles de su agitada vida durante y después de su carrera como futbolista en la élite.

El exjugador cuenta como cayó en la drogadicción luego de muchas decepciones durante su carrera, “Ese fue el punto final. Caí en todo eso porque es que yo traía un ritmo de vida agitado como futbolista; estaba en una cosa, en la otra, concentraciones, viajes, hoteles, entrenamientos, partidos”, afirmó Henry.

Agregando que cuando se retiró del fútbol, llegó un momento de su vida en que le sobraba demasiado tiempo y con tanto dinero no sabía en qué invertirlo, por lo que se dedicó a salir con amistades a compartir planes de rumba o viajes a la finca.

“Cuando me di cuenta de todo, ya estaba en lo profundo del vicio, no había nada que hacer. Estuve en una Fundación contra la drogadicción y ahí me colaboraron mucho, pero sigo atravesando una difícil situación en lo económico", concluyó Henry en su entrevista.