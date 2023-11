“No estoy de acuerdo con los Panamericanos 2027 en 8 ciudades”: Bellingrodt

R.

Personalmente no me gusta. Quiero aclarar, no es el concepto del Comité Olímpico Colombiano, es un concepto muy personal como ex atleta que fui y como directivo que soy en el momento. Eso hace que se pierda el espíritu deportivo, ya no va a haber una villa. Si es que se aprueba (de parte de Panam Sports) en las ocho ciudades, como están hablando, no puede haber una villa en cada ciudad. Los deportistas tendrían que hospedarse en hoteles, en diferentes hoteles, y ya se pierde el espíritu deportivo, esa integración entre los deportistas internacionalmente. Ya no existiría patio banderas, se cambiarían los detalles, los recordatorios de los diferentes atletas, se pierden muchas cosas que son tradicionales en estos eventos. Siempre dan la sede a una ciudad. Que haya subsedes, lógico que sí.