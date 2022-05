“He tenido una carrera inimaginable”: Chiellini

El defensa italiano Giorgio Chiellini, que pondrá fin a su etapa en la selección italiana tras la 'Finalissima' contra Argentina, declaró que ha tenido "una carrera inimaginable".

Este miércoles se cierra el ciclo para Chiellini. El italiano ya se despidió de su equipo, el Juventus, hace unas semanas, y el próximo miércoles hará lo propio con la 'Azzurra', en una final entre el campeón de Copa América y el de Eurocopa, por lo que podría despedirse levantando un título en Wembley (Londres, Inglaterra).

"Entre los mejores recuerdos pongo la victoria de la Eurocopa 2020 y la noche del miércoles, estoy tan feliz. Luego está el debut, que siempre es hermoso y mágico. Tuve una carrera inimaginable", dijo este lunes en rueda de prensa en Coverciano (Florencia, Italia), donde tiene lugar la concentración de la expedición italiana.

"Me hubiera gustado ganar la Copa del Mundo con la selección y la Liga de Campeones con el Juventus, pero no se puede tener todo", puntualizó el capitán italiano.

"Echaré de menos a todos los chicos, el día a día, la emoción, el enfrentamiento. Tuve el placer de compartir vestuario con muchos jóvenes, a los que siempre he tratado como hermanos pequeños. Disfruté entrar en este papel como un hermano mayor", añadió.

El carismático central zurdo, además de tener "mucha confianza en el futuro" de la selección y en su entrenador, Roberto Mancini, del que dijo que es "una garantía de crecimiento con el que podremos defender el título europeo en dos años", cree que su compañero de equipo Leo Bonucci será buen capitán en los dos vacíos que deja.

"Antes como capitán estaba (Gianluigi) Buffon, que era diferente, y antes de él (Fabio) Cannavaro, que es otro tipo de persona. Para cada capitán y persona, lo importante es ser uno mismo. Lo importante es ser de ayuda y apoyo para los compañeros, pero cada uno tiene sus características y Leo lo hará bien", comentó.

El defensa del Inter de Milan Alessandro Bastoni se postula como el heredero de Chiellini: "Creo que tiene un futuro brillante por delante. Solo tiene que jugar, equivocarse y mejorar: con 23 años no se puede ser perfecto, pero lo tiene todo para hacer 10-12 años con la camiseta azzurri".

"Crecí viendo a Fabio Cannavaro, que en mi opinión era el mejor defensa. No debemos perder el placer del contacto con el oponente, con el atacante", confesó.

No hay nada confirmado, pero el futuro del veterano central de 37 años apunta a la MLS estadounidense: "Evaluaré todo más tarde, primero juego con Argentina y luego llevo a mis hijas a 'Disneylandia'", puntualizó con una sonrisa. "Queda todo el mes de junio para decidir".

El miércoles, Giorgio Chiellini pronunciará sus últimas palabras con la camiseta y brazalete de capitán de Italia, aunque no tiene claro lo que dirá a su vestuario: "Soy más un hombre de abrazos que de palabras. Todavía no he pensado en lo que voy a decir, probablemente intentaré hacerlos reír".