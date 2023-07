Hallan muerto a futbolista que agredió salvajemente a un árbitro en Argentina

Williams Alexander Tapón declaró, luego de ese altercado, que su accionar se debió a una “calentura del momento”.

“Hacíamos una mal y nos tiraban todo a nosotros: amarilla, amarilla. Ya venía enojado y, sin darme cuenta, le pego. Después le pedí disculpas, hoy estuvimos hablando. Me nubló, no fue queriendo. Cuando me rescaté, dijo: ‘¿Qué hice?’”, declaró en una conversación con el canal Telefé.

No obstante, ahora el caso tomará otra repercusión debido a que esta persona fue encontrada sin vida después que, presuntamente, se haya disparado en la cabeza, algo que está siendo investigado por las autoridades.

