Hackean la cuenta del Barranquilla FC en Twitter

La cuenta en Twitter del cuadro currambero fue hackeada minutos después del mediodía por piratas informáticos y no se ha podido recuperar.

La agencia de marketing digital que se encarga del manejo de la cuenta del Barranquilla FC denunció la situación y está a la espera de que Twitter pueda recuperar la, según explicó Ernesto Herrera, presidente de la escuadra barranquillera.

Los hackers que se apoderaron del perfil del equipo de fútbol han estado trinando información publicitaria sobre monedas virtuales de forma imparable.

