“Habrá ataques y cualquier cosa puede pasar”: Nairo Quintana

El recorrido tendrá tres puertos, uno de primera categoría y dos de segunda, y la jornada transcurrirá bajo la lluvia y un ambiente frío. "Es un recorrido bastante particular, con carreteras estrechas y para arriba y para abajo. Hay mucha curva también", analizó Quintana.

En todas las etapas de la edición de esta Volta se han podido ver aficionados y banderas colombianas para animar al corredor de 32 años, algo que agradece.

"Siempre lo repito. Es el premio más grande que he ganado en el ciclismo. Tener tanta afición y amantes del ciclismo que me siguen y que realmente me quieren. Mis pedaladas van por ellos", sentenció.