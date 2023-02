Gustavo Puerta reveló de cuál equipo de FPC es hincha

"Desde que era un niño mi mas grande sueño ha sido convertirme en futbolista profesional, cumplir todas mis metas y ayudar a mi familia. Al día de hoy puedo decir que he dado un paso enorme en la construcción de mis sueños y carrera profesional", dice el jugador en una publicación en Instagram.

Puerta también mencionó al equipo que lo llevó al profesionalismo, el Bogotá FC, de hecho, aseguró que es un hincha más.

"Estoy completamente agradecido con el club que hizo parte de mi formación y me ayudó a llegar al fútbol profesional, Bogotá FC. Muchas Gracias a todas las personas que componen este grande equipo, compañeros, profesores, utileros etc. Sin importar donde esté siempre voy a estar agradecido con este gran club que me dio la oportunidad de cumplir mi sueño y hacerlo realidad. Gracias por absolutamente todos los momentos vividos tanto buenos como malos, siempre tendrán un hincha más", concluyó el futbolista.