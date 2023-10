Grandes héroes del deporte caribeño en 90 años de EL HERALDO

Jaime Echenique se convirtió en el primer basquetbolista colombiano en jugar en la NBA, tras su corta participación con los Washington Wizards en la temporada 2021-22. El nacido en Barranquilla se unió al equipo de la capital estadounidense mediante un contrato ‘Exhibit 10’. El colombiano debutó en la pasada temporada de la NBA, cuando los Wizards enfrentaron a los Cleveland Cavaliers, el 30 de diciembre de 2021, en la Capital One Arena. El barranquillero disputó 3:04 minutos y no registró estadística alguna. El pívot de 2.11m y 117 kgs estuvo en la banca de Washington en los juegos subsecuentes contra los Chicago Bulls, los Charlotte Hornets y los Houston Rockets, pero no saltó a la duela debido a la decisión del ‘head coach’. El solo hecho de haber disputados unos minutos lo mete en la historia de baloncesto de nuestro país. Un logro de mucha altura.