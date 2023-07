Más líder que nunca: Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Hungría

Otros que firmaron buenas presentaciones, aunque alejados de sus objetivos principales, fueron los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron octavo y noveno, respectivamente.

Por otra parte, el séptuple campeón inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que había arrancado desde la 'pole', acabó cuarto, un puesto por delante del otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri.

LAP 57/70



With his DRS open, Hamilton cruises past Piastri at Turn 1 and moves up to P4



Up ahead is Perez who is now inching ever closer to Norris #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/qqzjzubvxQ