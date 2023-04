“A veces un doble ‘bogey’ inicial hace que te relajes”: Rahm

El español Jon Rahm, que firmó este jueves la vuelta más baja de siempre en el Masters de Augusta tras empezar con un doble 'bogey', aseguró que "a veces" cometer un error en el primer hoyo "hace que te relajes".

"Hay veces que sí hace que te relajes entre comillas. Ya has cometido un error y un poco te relaja. Ya hay que remontar y punto. Siempre he considerado que si estás en la calle del siete y estás alrededor del par, es un gran comienzo de una vuelta", dijo Rahm en rueda de prensa.

"Los primeros hoyos no son hoyos fáciles, se pueden hacer 'birdies' pero no está garantizado. Tras los 'birdies' del dos y del tres estando al par en el siete estaba perfectamente contento, lo hubiese firmado, me pones ahí y estoy bien", agregó.

Rahm expresó su orgullo "por el resto" de golpes que ha hecho en su vuelta.

"Después de ese comienzo obviamente muy orgulloso del resto que he hecho en mi vuelta. (Los errores) son cosas que pasan en este campo y el resto las he dejado toda perfectas", afirmó.

Negó que el hecho de haber logrado la mejor vuelta tras empezar con un doble 'bogey' tenga peso en los equilibrios del torneo.

"No te creas que añade mucho. El resultado final es lo que cuenta. No sé cuánto se acordará que esta ha sido la vuelta más baja tras un doble 'bogey'", dijo.