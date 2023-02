Golazo de Carmelo Valencia: está validando el bachillerato

Aunque sabe que siempre le piden fotos y videos, Carmelo asegura que no recibe un trato especial y tampoco lo busca.

“Me tratan bien, con respeto, pero a mí me gusta que me exijan, porque si no, no voy a aprender. Lo que sí trato de hacer es que las cosas que no entiendo las pregunto tres o cuatro veces hasta que entienda, porque no todos aprendemos de la misma manera. La profesora de español, por ejemplo, no sabía quién era. Esta es la tercera semana con ella y no habíamos hablado. Ayer (miércoles) llegó y dijo: ‘no puede ser, usted es un exjugador de Junior’. Ella es barranquillera, hincha del equipo, y las dos horas que estuvimos pasamos más hablando de mi vida que de la materia. Hoy (jueves) tenemos clase otra vez con ella y dijo que nos vamos a tomar la foto”, apuntó ‘Tutunendo’ entre risas.