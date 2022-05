Video | Eufórica celebración de Klopp por gol de Luis Díaz ante Tottenham

Desde que llegó Luis Díaz al Liverpool, el director técnico Jürgen Klopp no ha dudado en mostrar su aprobación y gusto por el juego que ha demostrado el guajiro en la cancha.

Este sábado, el colombiano fue protagonista ante el siempre fuerte Tottenham Hotspur y en el minuto 74 se convirtió en el autor de un gol que le permitió a Klopp celebrar por todo lo alto. Su euforia y emotiva celebración quedó registrada en video.

Aunque un punto no es suficiente en plena carrera por el liderato en la Premier League, el colombiano evitó la derrota del Liverpool a un cuarto de hora del final, y Klopp no dudó en festejar como nadie ese anotación clave para el conjunto.

Jürgen Klopp certainly enjoyed that equaliser!



