“Siempre quise volver a jugar en Colombia”: Giovanny Urshela

Por último, Urshela no desaprovechó la oportunidad para hablar de su nueva franquicia en la MLB: “Las expectativas en esta nueva etapa con los Angelinos están demasiado elevadas. Es un nuevo equipo con diferentes compañeros y coaches. Hasta el momento me siento contento de estar en esta nueva novena. Desde que me cambiaron, me han llamado todos los directivos para hacerme sentir cómodo. Espero estar saludable, eso es lo más importante para alcanzar cualquier cosa”.

Giovanny Urshela fue cambiado hace poco a los Angelinos de Los Ángeles por el lanzador derecho Alejandro Hidalgo. En los Mellizos de Minnesota, con los que solo jugó una temporada, disputó 144 juegos donde logró concretar 143 hits, 13 jonrones, 64 carreras impulsadas y un promedio de bateo del .285.

Su equipo, los Tigres de Cartagena, tendrán la dura tarea de recuperarse sin él abordo, este domingo, desde las 4:00 p. m., ante los Caimanes de Barranquilla, en el estadio Edgar Rentería. Todas las mujeres y niños hasta los 15 años tendrán entrada gratis.