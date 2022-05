Giovanny Urshela batea su segundo jonrón consecutivo y los Mellizos ganan

Un fin de semana de puro poder vivió Giovanny Urshela. El cartagenero conectó este domingo su segundo jonrón consecutivo, el tercero de la temporada, en la victoria de su equipo, los Mellizos de Minnesota 3-1 sobre los Guardianes de Cleveland, ante 19.850 espectadores en el Target Field, de Minneapolis.

Urshela, que el sábado había despachado otro cuadrangular en la caída 3-2 en el segundo juego de la serie ante los antiguos Indios, volvió a mostrar su pólvora y disparó un vuelacercas solitario ante el abridor Triston McKenzie, en la parte baja del cuarto episodio, con dos outs en la pizarra y en el primer lanzamiento.

El cartagenero le hizo swing a una serpentina de 91.8 millas por hora y se llevó la barda del sector izquierdo del jardín central.

Los Mellizos, que marchan líderes de la División Central de la Liga Americana, con 20 triunfos y 15 derrotas, se habían puesto en ventaja desde el primer acto, con un sencillo de Max Kepler que impulsó hasta el plato al utility venezolano Luis Arráez.

Los Guardianes, que no contaron esta vez con el jardinero colombiano Óscar Mercado y que se encuentran en la tercera posición del standing de la División Central de la Liga Americana, con 16 festejos y 17 lamentos, a tres juegos de Minnesota, empataron el choque en la parte alta del cuarto inning con un bambinazo del dominicano José Ramírez, por todo el bosque medio.

Sin embargo, Urshela inmediatamente calmó las aguas y puso la pizarra 2-1 para alegría de los aficionados locales, que vieron después como el estadounidense Byron Buxton, en el quinto episodio, también sacó la bola del campo para elevar la ventaja y sentenciar el segundo triunfo anfitrión en la serie de tres juegos.

Urshela, que se fue de 3-1 y que tiene un promedio ofensivo de 235, brilló con sus dos jonrones y con su seguridad con el guante. En el juego de este domingo protagonizó una joya de fildeo y despertó la admiración de todos los presentes. Capturó un batazo difícil y ajustado a la esquina caliente, sacó rápido el brazo y lanzó con precisión a la primera base, donde recibió Luis Arráez, para dejar out a Myles Straw.

