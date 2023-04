Gervonta Davis vs. Ryan García: dos reyes para una pelea sin corona

Otro que se atrevió a dar su pronóstico fue Mike Tyson quien, sin ser concluyente, aseguró que García “tiene serias posibilidades”.

“Yo antes tenía muy claro que apostaba por Tank y que nos iba a dejar boquiabiertos, pero ahora me lo pienso. Ahora que he conocido a Ryan en mi programa, puedo decir que nos asombró a todos. Yo pensaba que Tank ganaría, pero si Ryan gana, no me enfadaría”, expuso el mítico exmonarca de los pesos pesados.