“En cinco minutos Messi te hace daño”: Gerardo Martino

El seleccionador de México el argentino Gerardo Martino, reconoció que las posibilidades de su selección de clasificación son escasas pero existentes después de un partid que se escapó por una genialidad de Messi.



“Creo que en el minuto 60 fue el gol de Argentina y pensábamos que el desgaste de los delanteros sería grande y habría que cambiarlos. Con los de Vega y ‘Chuky’ Lozano que lo pidió volvimos a nuestro sistema. Fallamos claramente en el primer gol y Messi en cinco minutos te hace daño aunque antes no haya hecho nada”, subrayó Martino.



Tras la derrota, México queda último del Grupo C y está al borde de la eliminación a falta del encuentro ante Arabia Saudí.



“Mientras uno tenga posibilidades siempre hay que intentarlo. Arabia también las tiene como nosotros. Los que competimos estamos acostumbrados a levantarnos. Es difícil. El segundo gol de polonia y el segundo de Argentina hizo más daño”, resumió.



“Cuando todavía hay posibilidades, pocas porque necesitamos que en el otro partido haya un ganador. El equipo se enfrentó con una gran dignidad a un gran candidato y no tengo dudas por eso que vamos a dar todo lo que podamos hasta el final”, insistió el técnico de México.



Andrés Guardado se lesionó en el tramo final de la primera parte. “Andrés tuvo una lesión muscular. Jugamos con la misma solvencia. Argentina no tuvo ocasiones claras y sus goles son desde fuera del área. Perder al capitán del equipo en la primera parte es un duro golpe. Pero Guti lo hizo bien”.



México cambió su forma de jugar ante Argentina. Martino impuso un planteamiento diferente, con cinco defensas. “Pensamos que era la mejor manera de hacer frente a Argentina. Nos interesaba ir al espacio. Los cambios estaban previsto en busca de las bandas y el espacio y puede que no lo consiguiéramos de la manera esperada”.



“Mientras tengamos opciones lo intentaremos. Necesitamos hacer tres goles al menos”, insistió Martino.