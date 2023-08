Alberto Gamero a Teófilo: “¿Estamos jugando o pegando?”

“El hincha del Cali se fue disgustado, ¿verdad? Yo me voy triste, porque me llevo 2 jugadores lesionados. No es que se tiraban. Vaya y véale el tobillo a Paredes: inflamado. Eso no fue solo. Vaya y véale la cintura a Vargas: inflamada. Eso no fue solo. No podemos decir que Millonarios vino a tirarse, ese fútbol no nos gusta, pero nos pegan”, comentó el DT.

Al final Deportivo Cali y Millonarios igualaron 0-0 en un partido plagado de faltas, de errores arbitrales y de muy pocas ocasiones de gol claras.