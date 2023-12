Gabriela Siso se cuelga dos medallas de oro en Juegos Paranacionales

Lo hizo en la prueba de los 200 metros libres rama femenina con Gabriela Siso, quien se impuso con un tiempo de 2.25.40. Les ganó a la bogotana Julieth Albarracín (2.28.92) y a la vallecaucana Laura Ipus (2.28.94).

“Tuve unos resultados buenos en las tres primeras competencias. Esto es gracias al entrenamiento de la mañana y tarde, al gimnasio, la nutrición, al apoyo de mi familia. Estoy muy feliz por estos resultados que he conseguido”, manifestó luego de ganar la presea dorada.

“La prueba de 200 metros era especial para mí. En 2019 no pude ganar y, gracias a Dios, en estos juegos pude dar lo mejor de mí y ganar la medalla de oro. Estuve cerca de ganar otra medalla de oro, no se pudo, pero di lo mejor de mí, me siento orgullosa de lo que estoy haciendo. Me alegra que vean que no hay límites y estoy muy alegre por esto”, complementó.

Además, la atlanticense también se subió a lo más alto del podio en la paranatación en la prueba de 100 metros espalda.