Gabriel Milito le presta atención a un hincha y hace el cambio que le pide

Un inusual intercambio de opiniones se presentó durante el juego que Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Unión de Santa Fe, el domingo en el estadio Diego Armando Maradona, en la Liga de Argentina.

El técnico de Argentinos, Gabriel Milito, ex defensor de Independiente de Avellaneda y Barcelona de España, entre otros clubes, dialogó con un hincha en pleno desarrollo del partido y tomó en cuenta una sugerencia que le hizo.

Cuando el juego se encontraba 1-0 a favor del local, un aficionado en la tribuna ubicada detrás del banco, le gritaba desesperado y con insistencia a Milito que hiciera una sustitución. Milito, algo fastidiado y acosado, se volteó y le preguntó al fanático: “¿A quién meto?”

“¡Un volante!”, respondió el seguidor del ‘Bicho’. “¿Pero a quién? ¡Dime a quién!”, ripostó el estratega en medio del intercambio con el veterano aficionado que se encontraba en la gradería.

Desde la tribuna aportan y Milito escucha @PasoAPaso pic.twitter.com/j7JcDgvnfg — TyC Sports (@TyCSports) August 15, 2022

“Estamos en democracia y libertad total. Me reclamaba que pusiera a un volante. ‘Perfecto, coincido, pero a quién’… así todos nos sentimos protagonistas y participamos de esta construcción del juego. No me dio el nombre, solo decía un volante. ‘Sí, ya sé, pero a quién’”, comentó Milito con jocosidad e ironía, en la rueda de prensa posterior al partido.

“Esa decisión te lleva uno o dos minutos, y la gente quiere que ya, ya, ya… pará, te voy a poner al volante”, agregó el DT.